Главное Управление МВД России по г. Москве приглашает детей и подростков в возрасте от шести до четырнадцати лет принять участие в мероприятии...

В Москве стартовал региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа», приуроченного к 300-летию российской полиции. Конкурсная комиссия принимает творческие работы – рисунки и поделки, посвященные сотрудникам органов внутренних дел со времен Российской империи и до наших дней.Главное Управление МВД России по г. Москве приглашает детей и подростков в возрасте от шести до четырнадцати лет принять участие в мероприятии.Работы будут оцениваться компетентным жюри, в состав которого, помимо сотрудников органов внутренних дел, войдут члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.Лучшие творческие произведения будут направлены в МВД России для участия во Всероссийском этапе конкурса.Работы принимаются до 10 мая включительно по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 4. Контактный телефон: 8 (495) 694-98-98.В заявке на участие в конкурсе необходимо указать:1. Название работы.2. Материал, из которого сделана работа.3. Фамилия, имя, возраст автора работы.4. Место жительства.5. Контакты: телефон и e-mail.Обращаем внимание, что материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и по окончании мероприятия не возвращаются.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве