Женщины, 65 и 40 лет, держали спиртное дома

Женщины, 65 и 40 лет, держали спиртное домаВ Муроме полицейские изъяли две тысячи бутылки поддельного алкоголя и 700 литров немаркированной жидкости.Две местные жительницы, 65 и 40 лет, хранили всю продукцию у себя дома. Женщины поставили на поток продажу незаконного алкоголя. Жидкость отправили в лабораторию. Эксперты установили, что алкоголь не соответствует требованиям межгосударственных стандартов. Также женщины подделали акцизы.В отношении них возбудили уголовное дело. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде.