Оперативники изъяли из оборота свыше 2000 бутылок паленого алкоголя и более 700 литров немаркированного спирта.

В Муроме пресечена реализация нелегальной алкогольной продукции. Оперативники изъяли из оборота свыше 2000 бутылок паленого алкоголя и более 700 литров немаркированного спирта. Продукция приобреталась на территории соседнего региона и предназначалась для продажи, а предполагаемая выручка от сбыта могла составить более 100 000 рублей.Уголовное дело возбуждено в отношении 65-летней и 40-летнего местных жителей.В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.