Обезвредили террориста во время массового гулянья в Суздале. На территории Музея Деревянного зодчества прошли тактические учения всех оперативных служб области, включая МЧС, ФСБ, МВД и Росгвардию. По легенде, на территории туркомплекса во время празднования Дня огурца взорвалась бомба. 5 человек погибло и 30 получили ранения различной тяжести.

Обезвредили террориста во время массового гулянья в Суздале. На территории Музея Деревянного зодчества прошли тактические учения всех оперативных служб области, включая МЧС, ФСБ, МВД и Росгвардию. По легенде, на территории туркомплекса во время празднования Дня огурца взорвалась бомба. 5 человек погибло и 30 получили ранения различной тяжести.-Полк 89-50, произошёл взрыв на территории Музея деревянного зодчества. С пострадавшими!После взрыва, из музея началась массовая эвакуация людей. Всех пострадавших, обеспечив кислородными масками, спасатели грузили на носилки и доставляли в кареты скорой помощи. В это же время правоохранители занимались поиском террориста. Его местонахождение обнаружили в одном из жилых домов города Суздаля. Преступник оказал вооружённое сопротивление и держал в заложниках 5 местных жителей, угрожая в случае штурма дома, их расстрелять. У преступника также имелось взрывное устройство. В ходе переговоров террорист требовал обеспечить его транспортом, продуктами питания, наркотиками, а также организовать ему встречу с руководством области и транслировать это по телевидению. Сложить оружие и сдаться властям он отказался. В итоге, оценив риск, оперативники решились на спецоперацию по освобождению заложников. Злоумышленник был схвачен. Некоторым бойцам, пострадавшим при штурме, также пришлось оказывать неотложную помощь.-Дружочек, дружочек, не теряем сознание, не теряем!