Неизвестный мужчина, укравший кирпич их тайского храма Ват Чайваттханарам в историческом парке Аюттайя, вернул его по почте. Вор раскаялся, написав в приложенной записке, что внезапно почувствовал себя плохо. В посылку он вложил свечу и благовонные палочки.

Неизвестный мужчина, укравший кирпич их тайского храма Ват Чайваттханарам в историческом парке Аюттайя, вернул его по почте. Вор раскаялся, написав в приложенной записке, что внезапно почувствовал себя плохо. В посылку он вложил свечу и благовонные палочки, сообщает The Nation."После того, как я принес взятый из храма кирпич домой, мне внезапно стало плохо. Я возвращаю то, что не принадлежит мне по праву, и прошу прощения за свой поступок. Я совершил его из-за собственного невежества", — написал аноним.Администрация парка на своем сайте предупредила туристов о том, что кража предметов с исторического места карается законом.