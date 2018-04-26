По итогам фестиваля будет сформирована национальная молодёжная сборная для участия во II открытых Европейских молодёжных Дельфийских играх, которые состоятся 20-24 августа в словацком городе Ружомберок

Успехом для представителей делегации 33-го региона завершился очередной соревновательный день на Семнадцатых молодёжных Дельфийских играх России, – сообщили в комитете по молодёжной политике администрации Владимирской области. Равиль Ислямов занял первое место в номинации «Скрипка». Алла Белоусова, воспитанница Детской школы искусств №2 имени С.С. Прокофьева города Владимира, заняла 3 место в номинации «Флейта». Анна Малова, учащаяся Владимирского экономико-технологического колледжа, стала дипломантом в номинации «Кулинарное искусство».Соревнования стартовали 20 апреля во Владивостоке. В состав делегации Владимирской области входят 7 человек. Всего на Дельфийские игры собралось более 2000 молодых деятелей искусств из 70 регионов страны. В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств.По итогам фестиваля будет сформирована национальная молодёжная сборная для участия во II открытых Европейских молодёжных Дельфийских играх, которые состоятся 20-24 августа в словацком городе Ружомберок, а также в других международных соревнованиях.