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<a href="http://33live.ru/novosti/26-04-2018-vo-chto-vy-igraete-na-rabote.html" target="_blank">Во что Вы играете на работе?</a> - На сайте Dni.Ru уже несколько недель функционирует раздел с играми. Наши дорогие посетители в перерыве между чтением новостей могут отдохнуть, к примеру, за партией в шахматы. В связи с этим мы решили узнать, во что россияне любят играть в свободное время.