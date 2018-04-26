На состоявшемся сегодня заседании Горсовета депутаты приняли решение в ближайшее время разработать и принять комплексную программу реконструкции и обновления детских образовательных учреждений

На состоявшемся сегодня заседании Горсовета депутаты приняли решение в ближайшее время разработать и принять комплексную программу реконструкции и обновления детских образовательных учреждений. Очередным поводом послужило обращение депутата Дмитрия Хлащева к главе города Ольге Деевой о ситуации в МБДОУ «Детский сад №9» (ул. Модорова 4а). По утверждению депутата, в детском саду складывается ситуация опасная для нахождения там детей. На территории отсутствует качественное асфальтовое покрытие, есть проблема с ремонтом крыши, из-за невозможности доступа в помещении через центральный вход, детей проводят в детский сад через запасной выход. Данные нарушения зафиксированы сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.Глава города Ольга Деева заметила, что подобные проблемы есть во многих детских образовательных учреждениях. В ближайшее время депутатским корпусом совместно с администрацией города Владимира будет разработана комплексная программа ремонта детских дошкольных учреждений. Ее реализация позволит привести в порядок и современный вид все образовательные учреждения города.А пока начальник управления образования администрации города Елена Малик рассказала депутатам о необходимости ремонта прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях.В дошкольных образовательных учреждениях большое количество прогулочных веранд находится в аварийном состоянии и не используются детьми при прогулке, в ряде учреждений необходима установка новых веранд. Для проведения ремонтных работ и установки новых веранд предлагается направить средства в сумме 7 500,0 тыс.руб. На эту сумму будет отремонтировано 56 веранд в порядка 20 детских садах.Для более эффективного и рационального использования средств бюджета города и устранения аварийных ситуаций в образовательных учреждениях города, необходимые средства возможно изыскать за счет сокращения расходов, предусмотренных управлению жилищно-коммунального хозяйства на ремонт асфальтобетонного покрытия на территории муниципальных образовательных учреждений города Владимира.Депутаты поддержали предложение администрации.