Финальная часть автомобильного конкурса состоится 12 июня.

21 апреля в автомобильной школе «ДОСААФ» прошла теоретическая часть областного конкурса среди женщин-автомобилистов «Автоледи 2018. Королева дорог».Десяти автомобилисткам, изъявившим желание участвовать в этом соревновании, предстояло показать все свои знания Правил дорожного движения по экзаменационным билетам категории «В» и ответить на вопросы по оказанию первой доврачебной помощи и устройству автомобиля. За каждый неправильный ответ участнице снижались баллы. Основная масса девушек справилась с заданиями, ответив на вопросы практически без ошибок.В этом году автомобилистки подошли к испытаниям с разным уровнем подготовки, только 2 девушки решили билеты по ПДД без ошибок.Больше всего сложностей вызвал этап «Устройство автомобиля», где помимо тестирования им необходимо было рассказать устройство основных узлов и агрегатов транспортного средства.По итогам всех испытаний в финальную часть вышли 8 девушек, которые и разыграют между собой корону мисс «Автоледи 2018. Королева дорог».Финальная часть автомобильного конкурса «Автоледи-2018. Королева дорог» состоится 12 июня. Здесь автолюбительницы будут соревноваться в маневрировании автомобилей, а также проявят себя в творческих конкурсах.Госавтоинспекция области приглашаем всех жителей региона придти и поболеть за участниц.