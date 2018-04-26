В программе мероприятия – зумба-фитнес, кроссфит, тренировки на общую физическую подготовку.

2 мая в 13.30 во Владимире, в парке культуры и отдыха «Дружба» состоится открытие сезона летних тренировок «Здоровое поколение». К участию в нем приглашаются все жители города и региона. В программе мероприятия – зумба-фитнес, кроссфит, тренировки на общую физическую подготовку.Проект «Здоровое поколение» реализуется спортивным центром «Росич» совместно с комитетом по молодежной политике администрации Владимирской области.