Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания

Такое решение приняли депутаты Законодательного собранияВо Владимирской области приняли решение увеличить расходы на сферу здравоохранения на 552 млн рублей.Об этом стало известно после заседания депутатов Законодательного Собрания в среду, 25 апреля. За счет поступления 1,1 млрд из федеральных средств и 1,8 млрд за счет роста налога на прибыль доходы бюджета области на 2018 года выросли на 2,9 млрд рублей. Расходы региона увеличиваются на 2,4 млрд рублей. Чиновникам удалось снизить дефицит на 457 млн.Большая часть направленных средств пойдет на развитие здравоохранения. 120 из 552 млн рублей потратят на закупку нового оборудования для детских поликлиник. 66 млн направят на аппараты искусственной вентляции легких. Почти 50 млн уйдет на покупку семи передвижных медицинских комплексов. 3,5 млн. руб. выделят на установку восьми новых ФАПов. 70 млн. рублей, по соглашению с Правительством Москвы, пойдет на строительство пристройки к зданию поликлиники Киржачской районной больницы.