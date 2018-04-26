Российская гимнастка Яна Кудрявцева похвасталась аккуратными формами. Спортсменка опубликовала откровенное фото в соцсетях.

Российская гимнастка Яна Кудрявцева похвасталась аккуратнымиформами. Спортсменка опубликовала откровенное фото в соцсетях.В своем Instagram девушка поделилась снимком с отдыха, на кортомзагорает в розовом купальнике. Крошечный наряд выгодно подчеркивает покатыеплечи, плоский живот и восхитительную грудь Яны.Поклонники засыпали красотку комплиментами, многих заинтересовалразмер бюста Кудрявцевой. "Любимаякрасавица 😍😍❤Самая самая 😏💕", "Шикарный бюст))", "Троечкаили четверка?", "ммм красотааа 😍😍😍 вот бы между ними 🍌🍌🍌оооххх 💦", "Темараскрыта – четвертак!)", "Красивая такаяяяя😽😽😽", "Яночкаподскажите где купальник брали, очень красивый)))", – писали ей восторженныепоклонники.Отметим, что Яна можетгордиться не только точеной фигурой: Кудрявцева настоящий профессионал. Онаносит титул самой юной абсолютнойчемпионки мира за всю историю художественной гимнастики.Уже в 15 лет онастала чемпионкой мира и это является своеобразным рекордом. Всего Янатринадцать раз восходила на первую ступеньку пьедестала на самых масштабных соревнованиях. Такжеона много раз выигрывала чемпионат Европы. Награждена медалью "За заслуги передОтечеством", является заслуженным мастером спорта России.Отметим, что Кудрявцева не только красавица, но и умница – высшее образование девушка получила на кафедре теории и методикигимнастики в санкт-петербуржском Университете имени Лесгафта. В начале 2017 года стало известно, чтоКудрявцева намерена завершить карьеру, о чем она уведомила Международную федерацию гимнастики еще в конце прошлого года.