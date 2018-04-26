Вспомнили героев атомного фронта. Сегодня 32 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС - самой страшной техногенной катастрофы 20 века. Во Владимире тех, кто боролся с невидимым врагом после взрыва на четвёртом энергоблоке традиционно вспоминали у памятника ликвидаторам. Последствия страшных событий 1986 года устраняли почти 3 тысячи владимирцев. Что сейчас рассказывают те, кто оказался в радиоактивной зоне - в репортаже Оксаны Любимовой.

Вспомнили героев атомного фронта. Сегодня 32 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС - самой страшной техногенной катастрофы 20 века. Во Владимире тех, кто боролся с невидимым врагом после взрыва на четвёртом энергоблоке традиционно вспоминали у памятника ликвидаторам. Последствия страшных событий 1986 года устраняли почти 3 тысячи владимирцев. Что сейчас рассказывают те, кто оказался в радиоактивной зоне - в репортаже Оксаны Любимовой.Цветы, воспоминания и обязательно вопрос друг другу - как здоровье? Уже много лет ликвидаторы страшной чернобыльской аварии собираются в сквере на Большой Московской, чтобы почтить память товарищей, которые, не жалея здоровья и сил, спасали страну от радиации. Владимир Евгеньевич Коротков приехал в Чернобыль в июле 1986, практически сразу после взрыва на атомной электростанции. В составе лётной эскадрильи производил радиационную и химическую разведку. Говорит, даже те, кто своими глазами видел разрушения на четвёртом энергоблоке тогда не представляли истинный масштаб трагедии.Владимир Коротков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС: "Перевозили грузы, людей. Замеряли пробы и воздуха и грунта. Возили группы специального назначения, которые там были. Были, конечно, эти пальчиковые дозиметры и накопитель были небольшие квадратненькие. Но, сами понимаете, техника тогда была такая что...Вячеслав Щелыкалов в Чернобыль приехал в 1987. Вместе с другими владимирцами дезактивировал очистные сооружения в зоне отчуждения. Вспоминает, что самым страшным было смотреть на брошенные жилые дома, а ещё очень запомнились полотенца с именами детей в пустом детском саду.Вячеслав Щелыкалов, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС: "Картина страшная была невозможно. Конечно страшно было, но надо было делать . Сразу нас на машины на "Уралы" и на станцию. Это самая страшная работа была очистные сооружения".Тысячи километров заражённой земли, зашкаливающий уровень радиации и тишина в Припяти. Последствия самой страшной техногенной катастрофы 20 века четыре года ликвидировали около 600 тысяч человек со всего Советского Союза. Из Владимирской области на борьбу с немирным атомом уехали почти три тысячи ликвидаторов. Многих уже нет в живых. Председатель областной Общественной организации "Союз Чернобыль" говорит - то, что к памятнику ликвидаторам вместе со свидетелями тех событий приходит молодежь, конечно, радует. Только вот на встречах со школьниками становится понятно - о подвиге чернобыльцев сейчас знают не все.Юрий Чайковский, председатель областной организации "Союз Чернобыль": "Сидят, красивыми глазками смотрят. Но ведь это не только вина молодёжи. Это ведь и мы должны ходить, это учителя должны говорить! Ведь это же история нашей страны!"А чтобы владимирцы не забывали об этой атомной катастрофе и земляках, которые боролись с её последствиями, в сквере у памятника ликвидаторам должны появиться информационные щиты, посвящённые трагедии в Чернобыле.