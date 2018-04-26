Home 2.0 Smart Shopping Show – это первое
интерактивное реалити-шоу, которое посвящено смарт-шопингу. Его цель – научить
зрителей корректно пользоваться банковскими продуктами и показать, что жить
можно здесь и сейчас, а не откладывая все на завтра.
– это первое
интерактивное реалити-шоу, которое посвящено смарт-шопингу. Его цель – научить
зрителей корректно пользоваться банковскими продуктами и показать, что жить
можно здесь и сейчас, а не откладывая все на завтра.
Шоу будет состоять из
пяти выпусков, каждый из которых посвящен актуальному для многих молодых людей
финансовому вопросу – например, как максимально выгодно купить мебель для дома
или отправиться в путешествие. Вести каждый эпизод будет известный
блогер-миллионник. Так, ведущий первой серии – Дима Масленников. В других
выпусках появятся Николай Соболев, Тимур Сидельников, Макс Брандт и Ольга
Медынич.
Участники шоу – две
молодые пары, которых выбрали зрители из пяти пар-претендентов. Они будут
бороться между собой за главный приз – миллион рублей.
Парам предстоит пройти
задания в каждом из выпусков шоу, а зрители уже проголосовали за усложнения
этих заданий. Парам придется продемонстрировать свои навыки смарт-шопинга с
неожиданной точки зрения – например, решить, какой банковский продукт лучше
всего подходит для покупки старого советского холодильника, а какой – для
организации вечеринки в бомж-стиле. При этом продукты можно будет использовать
только один раз.
После каждого выпуска
зрители голосованием определят пару, которая справилась с заданием лучше. А
главный приз получат те участники, которые наберут самое большое количество
голосов по итогам всех эпизодов шоу.
По словам Марии Бурак, директора
департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит, "зрители
шоу – это молодые и активные люди, которые интересуются всем новым и не хотят
откладывать жизнь на завтра. Мы хотим показать, что даже самую безумную мечту
можно исполнить уже сейчас, если грамотно пользоваться продуктами банка".
Креативную концепцию и реализацию проекта выполнило
агентство R:TA. По словам Яны Дудочкиной (Creative Group Head), они "специально выбрали формат реалити-шоу, потому что он может наглядно
продемонстрировать то, как банковские продукты применяются в реальной жизни.
Целевая аудитория продуктов Банка Хоум Кредит – это современные молодые люди,
уставшие от традиционной рекламы. Они хотят аутентичности и разговора на одном
языке. Мы надеемся, что это шоу о принципах смарт-шопинга им не просто
понравится, но и принесет реальную пользу".