Home 2.0 Smart Shopping Show – это первое интерактивное реалити-шоу, которое посвящено смарт-шоппингу. Его цель – научить зрителей корректно пользоваться банковскими продуктами и показать, что жить можно здесь и сейчас, а не откладывая все на завтра.

– это первоеинтерактивное реалити-шоу, которое посвящено смарт-шоппингу. Его цель – научитьзрителей корректно пользоваться банковскими продуктами и показать, что житьможно здесь и сейчас, а не откладывая все на завтра.Шоу будет состоять изпяти выпусков, каждый из которых посвящен актуальному для многих молодых людейфинансовому вопросу – например, как максимально выгодно купить мебель для домаили отправиться в путешествие. Вести каждый эпизод будет известныйблогер-миллионник. Например, ведущий первой серии – Дима Масленников. В другихвыпусках появятся Николай Соболев, Тимур Сидельников, Макс Брандт и ОльгаМедынич.Участники шоу – двемолодые пары, которых выбрали зрители из пяти пар-претендентов. Они будутбороться между собой за главный приз – 1 миллион рублей.Парам предстоит пройтизадания в каждом из выпусков шоу, а зрители уже проголосовали за усложненияэтих заданий. Парам придется продемонстрировать свои навыки смарт-шоппинга снеожиданной точки зрения – например, решить, какой банковский продукт лучшевсего подходит для покупки старого советского холодильника, а какой – дляорганизации вечеринки в бомж-стиле. При этом продукты можно будет использоватьтолько один раз.После каждого выпусказрители голосованием определят пару, которая справилась с заданием лучше. Аглавный приз получат те участники, которые наберут самое большое количествоголосов по итогам всех эпизодов шоу.По словам Марии Бурак, директорадепартамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит, "зрителишоу – это молодые и активные люди, которые интересуются всем новым и не хотятоткладывать жизнь на завтра. Мы хотим показать, что даже самую безумную мечтуможно исполнить уже сейчас, если грамотно пользоваться продуктами банка".Креативную концепцию и реализацию проекта выполнилоагентство R:TA. По словам Яны Дудочкиной (Creative Group Head), "мыспециально выбрали формат реалити-шоу, потому что он может нагляднопродемонстрировать то, как банковские продукты применяются в реальной жизни.Целевая аудитория продуктов Банка Хоум Кредит – это современные молодые люди,уставшие от традиционной рекламы. Они хотят аутентичности и разговора на одномязыке. Мы надеемся, что это шоу о принципах смарт-шоппинга им не простопонравится, но и принесет реальную пользу".