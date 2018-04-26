Выставка для дачников. Во Владимире стартовала Зелёная неделя. Производители саженцев и сопутствующих саду и огороду товаров расположились на двух этажах Экспоцентра, а также на уличной площадке. Что помимо деревьев можно приобрести на ярмарке - расскажем далее.

Выставка для дачников. Во Владимире стартовала "Зелёная неделя". Производители саженцев и сопутствующих саду и огороду товаров расположились на двух этажах Экспоцентра, а также на уличной площадке. Что помимо деревьев можно приобрести на ярмарке - расскажем далее.Говорим зелёная неделя, подразумеваем дачный сезон. На выставке вся уличная площадка отдана продавцам корнеплодов и саженцев. Товар на любой вкус и цвет. Начиная от экзотических деревьев, заканчивая исконно русскими зелёными насаждениями.Сергей, покупатель: "Что искал, то нашёл: вишня 4 сорта, все разные, все самоплодные и не боятся грибков".Татьяна, покупатель: "Например, нашла персик карликовый, очень много примул нашла, нашла кустарнички плодовые, голубика. Цена вполне устраивает, нормальная цена".Это уже 14 Зелёная неделя. Выставка межрегиональная. Кроме владимирских предпринимателей, на неё приехали продавцы из 17 регионов страны.Александр Трутнев, зам. губернатора области по сельскому хозяйству: "Есть из чего выбрать, что подобрать, обновить свои дачные участки. Это великолепная и хорошая выставка. Что касается участников. 125 респондентов. 70 – это наши предприниматели, владимирской области".Не мало на выставке и продуктов питания. Белорусы привезли уже полюбившиеся владимирцам творог, сыр и колбасу. Производитель Брестский мясокомбинат. Возле этого прилавка всегда многолюдно. Потому что вкусно, говорят покупатели.Полина Парфёнова, продавец: "Колбасный сыр, сырные блинчики, сыр Бука, сливочное масло, топлёное сливочное масло. Из колбас у нас лось сыровяленый конина и зубр сыровяленые".Любовь Никонова торгует травами, которые не выращивают на приусадебном участке. У неё на прилавке специи со всего мира. Более 70 наименований, среди которых можно найти и такие редкие экземпляры как шафран, чёрный тмин, стручки ванили, настоящую индийскую корицу и куркуму.Любовь Никонова, предприниматель: "Специй сейчас на рынке много. Но специи которые действительно качественные вы практически в магазинах и на рынках не найдёте. Очень много фальсификата специй. Ту же самую куркуму и корицу подделывают очень часто, не говоря уже про шафран".А это уже наш родной – владимирский мёд. И к слову он полезней, чем разрекламированный башкирский. Производят его на потомственной пасеке Егоровых в Юрьев-Польском районе.Ксения Егорова, продавец: "Это не только пасека которая создана ради денег и бизнеса, это традиции. У меня дедушка и прадедушка занимались пчелами, и я это видела с детства и мы много сил и душ в это вкладываем".Сегодня пасека Егоровых это 300 ульев. Специализированных магазинов по продаже мёда у них нет. Свою продукцию пчеловоды реализуют на подобных выставках, так же принимают заказы в интернете на сайте pasekaegorov.ru. Цены не кусаются, за килограмм от 400 рублей.А вот эта продукция не для еды, а для самообороны. В руках Олега Савинова – шокер. Вещь не заменимая говорит продавец, особенно на даче. Стоимость отпугивающего незваных гостей устройства 700 рублей.Торгует предприниматель товарами которые необходимы каждой хозяйке. В основном - это кухонные принадлежности. Причём импортная продукция прослужит долго уверяет, продавец. Например, эти губки оттирают застаревшие пятна и их не надо выкидывать после мытья нескольких кастрюль и сковородок.Олег Савинов, предприниматель: "Польские акриловые губки для мытья посуды. Очень долговечные, можно пользоваться без химии, очищают всё идеально. За 30 рублей они работают день-два. Эти работают месяц".Так что на выставке Зелёная неделя приобрести можно не только саженцы и корнеплоды. Работать экспозиция будет до 28 апреля.