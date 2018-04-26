Телефон - опасность для всей семьи. Жительница Владимира уже несколько месяцев обивает пороги одной из компаний сотовой связи. Женщина купила новый смартфон в подарок 11-летнему сыну. Но гаджет не проработал и полгода, мобильник взорвался практически в руках ребёнка. Испуганная мать пыталась обменять опасный телефон на новый, но продавец отказал. Тему продолжит Валентина Мартынова.

Телефон - опасность для всей семьи. Жительница Владимира уже несколько месяцев обивает пороги одной из компаний сотовой связи. Женщина купила новый смартфон в подарок 11-летнему сыну. Но гаджет не проработал и полгода, мобильник взорвался практически в руках ребёнка. Испуганная мать пыталась обменять опасный телефон на новый, но продавец отказал. Тему продолжит Валентина Мартынова.Илья - обычный ребёнок, как и все мальчишки любит спорт, а ещё увлекается моделированием, сейчас собирает самолёт. Единственное, чем теперь отличается от сверстников, так это своим отношением к смартфонам. К современным гаджетам подросток стал испытывать страх, после того, как его собственный телефон неожиданно взорвался.Илья Жульков: "Я поставил телефон вечером на зарядку. У меня через некоторое время был сильный хлопок. Я очень испугался. Папа прибежал в мою комнату и подумал, что я уронил игровую приставку".Сильный запах гари из квартиры выветривали весь вечер. От шока мама Ильи оправиться до сих пор не может. Страх за своего ребёнка она испытала вдвойне. Три года назад при подобных обстоятельствах у Анны погиб отец. У соседей взорвался телевизор и загорелся, папа тогда только выписался из больницы, был слаб, не смог выйти из своей квартиры и задохнулся.Анна Жулькова, мама Ильи: "Предположительно, взрыв бытовой техники. Отец у меня не смог выбраться. Потому что он у меня находился после операции. Не дай бог, случится то же самое и сейчас. Ребёнок у меня один. Вот, что мне делать с этим телефоном, я боюсь, что он у меня дома, я не знаю, куда его девать".А ведь этот телефон был подарком сыну в день рождения, рассказывает Анна. В итоге гаджет не прожил и 4 месяцев. Чтобы вернуть опасный мобильный, девушка обратилась в салон связи, где его покупала, но продавец взял его только на гарантийный ремонт, и наотрез отказался принимать заявление на обмен товара.- Такого рода заявлений мы, к сожалению, не принимаем.- Где у вас прописано? Покажите документы, что вы не можете принять это заявление.- Я не имею права.А вот в присутствии телевизионной камеры тот самый продавец Артём, старший сотрудник салона, неожиданно заявил, что о своих обязанностях он почему-то не знал.Артём Кострикин, продавец салона сотовой связи: "Я думал, что я не могу принимать данные заявления. Но, посоветовавшись с нашими юристами, оказалось, это не так".Более того, Анна уверяет: после гарантийного ремонта продавец лично подтвердил, что телефон был изначально с браком.Анна Жулькова: "Вы распаковали пакет, где находился мой телефон. Достали бумагу и по этой бумаге сказали - да, действительно, это заводские повреждения. У вас была заменена батарея и ещё кое-что. И это вы сказали моему мужу, к сожалению, я не успела это записать".Документы с таким заключением экспертов супругам Жульковым продавец так и не дал. В итоге без документальных подтверждений уже в центральном офисе компании официально претензию приняли и также официально поменять телефон отказались.Наталья Найдёнова, начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора: "Если получает отказ, тогда в судебном порядке решается этот вопрос. То есть направляется исковое заявление, потребитель может обратиться, как к нам для помощи в написании искового заявления. Также участие ещё Роспотребнадзора возможно в качестве органа, дающего заключение".Своё заявление в Роспотребнадзор Анна Жулькова уже написала. Такую настойчивость объясняет просто: дело не в потраченных деньгах на новый телефон, а, прежде всего, в безопасности единственного сына.