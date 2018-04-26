Китайская компания Xiaomi представила для местного рынка смартфон Mi 6X, оснащенный экраном с соотношением сторон 18:9, двойной камерой и процессором Snapdragon 660. В мире, скорее всего, эта новинка будет продаваться под брендом Mi A2 с чистой версией Android.

Китайская компания Xiaomi представила для местного рынка смартфон Mi 6X, оснащенный экраном с соотношением сторон 18:9, двойной камерой и процессором Snapdragon 660. В мире, скорее всего, эта новинка будет продаваться под брендом Mi A2 с "чистой" версией Android.Как ожидается, Mi A2 станет вторым из серии устройств Xiaomi, выходящих в рамках Android One. Участие в этой программе подразумевает установку немодифицированной версии ОС Google и оперативную рассылку обновлений. Аналогичным образом фирма поступила осенью прошлого года, сделав из Mi 5X на MIUI "чистый" Mi A1 для международного рынка.Новый аппарат располагает 5,99-дюймовым экраном FullHD+ (2160x1080), 4 гигабайтами оперативной памяти, 64 ГБ на флеш-накопителе, а также гибридным слотом для "симок" и microSD-карт. Сзади установлена двойная камера на 20 + 8 мегапикселей и сканер отпечатков пальцев, спереди — 20-мп "фронталка" со вспышкой.∎"Чёрная акула": Xiaomi показала сверхмощный игровой смартфон читайте такжеВнутри находится батарея объемом 2910 мАч. Толщина корпуса — 7,3 мм, вес — 166 граммов. Аппарат будет доступен в черной, красной, синей, золотистой и розовой расцветках. В Китае Mi 6X будет работать на MIUI, основанной на Android Orea. На родине Xiaomi новинка будет продаваться за 1599 юаней, или примерно за $250.