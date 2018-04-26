Интернет-пользователи и коллеги по сериалу Сваты
выражают соболезнования в связи со скоропостижной смертью украинского актера Олега
Треповского. Артист ушел из жизни в 52 года в Киеве.
Интернет-пользователи и коллеги по сериалу "Сваты"
выражают соболезнования в связи со скоропостижной смертью украинского актера Олега
Треповского. Артист ушел из жизни в 52 года в Киеве.
"Жаль, Бог плохих не забирает", "В начале списка средь актеров знатных",
"Очень жаль. Совсем молодой", – комментируют печальное известие пользователи Twitter. Известие застало врасплох
и коллег Треповского.
"Он внес
свой творческий вклад в эту картину, а она любима народом. Зрители во всех
странах – от Канады и Америки до Прибалтики, Украины, России, Белоруссии… Мы
были вместе, в одной упряжке. Я счастлив, что с таким человеком работал
вместе", - сказал актер Анатолий Васильев. "Замечательный
артист. Приношу соболезнования родственникам. Это ужасно, когда в таком
возрасте умирают хорошие артисты", – отметил артист Федор Добронравов. "Соболезную… Неожиданно…
Надо скорей снимать "Сватов", а то так все и располземся", - заявила звезда
сериала Татьяна Кравченко.
Отметим, что некоторые пользователи Сети предположили, что
здоровье Олега Треповского подорвали работа в России и связанные с этим
скандалы. Один из них высказал мнение, что его затравили украинцы. Ведь в Незалежной с сериалом "Сваты" активно боролись.
Как писали ранее Dni.Ru, некоторые артисты "Сватов" попали в базу
"Миротворца" летом прошлого года. Их обвинили не только в нарушении
границ Украины, но и в "незаконной гастрольной деятельности".
Напомним, Треповский умер 25 апреля. Истинная причина
и обстоятельства смерти артиста уточняются. Помимо сериала
"Сваты" артист также известен своими ролями в таких кинолентах как "День
рождения Буржуя" и "Слуги народа". Кроме того, в прошлом году актер был
номинирован на национальную украинскую премию "Золотая Дзига".