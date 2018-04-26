Интернет-пользователи и коллеги по сериалу Сваты выражают соболезнования в связи со скоропостижной смертью украинского актера Олега Треповского. Артист ушел из жизни в 52 года в Киеве.

Интернет-пользователи и коллеги по сериалу "Сваты"выражают соболезнования в связи со скоропостижной смертью украинского актера ОлегаТреповского. Артист ушел из жизни в 52 года в Киеве."Жаль, Бог плохих не забирает", "В начале списка средь актеров знатных","Очень жаль. Совсем молодой", – комментируют печальное известие пользователи Twitter. Известие застало врасплохи коллег Треповского."Он внессвой творческий вклад в эту картину, а она любима народом. Зрители во всехстранах – от Канады и Америки до Прибалтики, Украины, России, Белоруссии… Мыбыли вместе, в одной упряжке. Я счастлив, что с таким человеком работалвместе", - сказал актер Анатолий Васильев. "Замечательныйартист. Приношу соболезнования родственникам. Это ужасно, когда в такомвозрасте умирают хорошие артисты", – отметил артист Федор Добронравов. "Соболезную… Неожиданно…Надо скорей снимать "Сватов", а то так все и располземся", - заявила звездасериала Татьяна Кравченко.Отметим, что некоторые пользователи Сети предположили, чтоздоровье Олега Треповского подорвали работа в России и связанные с этимскандалы. Один из них высказал мнение, что его затравили украинцы. Ведь в Незалежной с сериалом "Сваты" активно боролись.Как писали ранее Dni.Ru, некоторые артисты "Сватов" попали в базу"Миротворца" летом прошлого года. Их обвинили не только в нарушенииграниц Украины, но и в "незаконной гастрольной деятельности".Напомним, Треповский умер 25 апреля. Истинная причинаи обстоятельства смерти артиста уточняются. Помимо сериала"Сваты" артист также известен своими ролями в таких кинолентах как "Деньрождения Буржуя" и "Слуги народа". Кроме того, в прошлом году актер былноминирован на национальную украинскую премию "Золотая Дзига".