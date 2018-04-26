Перенесший инфаркт музыкант выступил с обращением. Слава богу, состояние здоровья позволяет ему иронизировать.

Перенесший инфаркт музыкант выступил с обращением. Слава богу, состояние здоровья позволяет ему иронизировать.Перенесший инфаркт Владимир Пресняков – старший, к счастью, пошел на поправку. Он даже может шутить, и это говорит о том, что кризис миновал. "Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами. Догадываюсь, что многие огорчились, услышав мой бодрый голос, – написал музыкант на своей странице в соцсети Facebook. – Предчувствую их сочинения на вольную тему".Он прав, конечно. Как ни цинично звучит, но кому война, а кому мать родна. Для журналистов наступают самые горячие дни, когда кто-то из артистов попадает в больницу. Все спешат с подробностями, комментариями, прогнозами. А уж если кто из звезд, оборони господь, умирает, вовсе начинается свистопляска: где похоронят, сколько стоил гроб, что покойный оставил в наследство, кто как выглядел и что говорил на похоронах... Репортеров можно понять – они лишь удовлетворяют интерес публики. А людям, судя по количеству прочтений текстов и запросов в поисковых системах, интересны именно такие темы.Среди представителей прессы, которые справились о здоровье Преснякова-старшего, не было лишь одного – светской звезды Dni.Ru Ивана Губкина. Он проявил тактичность и счел, что тревожить музыканта, находящегося в палате, не совсем корректно. Между тем выяснилось, что тот очень ждал внимания Ивана. "Готов прочитать лишь одного – с нежным псевдонимом Губкин", – написал артист.Уважаемый Владимир Петрович, спасибо за такую честь и многая лета! Дальний родственник знаменитого академика-геолога Иван Губкин непременно Вам позвонит и пожелает доброго здоровья, ведь он очень трепетно и с любовью относится ко всей Вашей большой и талантливой семье. И благодарит за необидчивость на все, что о Вас говорят и пишут. Вы же понимаете, что шумиха и внимание прессы – важная часть профессии.