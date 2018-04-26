Перенесший инфаркт музыкант выступил с обращением. Слава богу, состояние здоровья позволяет ему иронизировать.

Перенесший инфаркт музыкант выступил с обращением. Слава богу, состояние здоровья позволяет ему иронизировать.Перенесший инфаркт Владимир Пресняков-старший, к счастью, пошел на поправку. Он даже может шутить, что говорит о том, что кризис миновал. "Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами, догадываюсь, что многие огорчились, услышав мой бодрый голос, – написал музыкант на своей странице в социальной странице Facebook. – Предчувствую их сочинения на вольную тему".Он прав, конечно. Как не цинично звучит, но кому война, а кому мать родная. Ведь для журналистов наступают самые горячие дни, когда кто-то из артистов попадает в больницу. Все спешат с подробностями, комментариями, прогнозами. А уж если кто из звезд, оборони господь, умирает, то и вовсе начинается свистопляска – где похоронят, сколько стоил гроб, что покойный оставил в наследство, кто как выглядел и что говорил на похоронах... Но репортеров можно понять – они лишь удовлетворяют интерес публики. А людям, судя по количеству прочтений текстов и запросов в поисковых системах интересны именно такие темы.Среди всех репортеров, которые в эти дни справились о здоровье, не было лишь одного – светской звезды Dni.Ru Ивана Губкина. Он проявил тактичность и счел, что тревожить артиста, находящегося в больничной палате, не совсем корректно. Меж тем, как выясняется, Пресняков-старший очень ждал внимания Ивана. "Готов прочитать лишь одного – с нежным псевдонимом ГУБКИН...", – написал артист.Уважаемый Владимир Петрович, спасибо вам за такую честь и долгая лета! Иван Губкин, дальний родственник знаменитого академика-геолога, непременно вам позвонит и лично пожелает доброго здоровья! Ведь он очень трепетно и с любовью относится ко всей вашей большой и талантливой семье. И благодарит за вашу необидчивость на все, что о вас говорят и пишут. Вы же понимаете, что шумиха и внимание прессы – важная часть профессии.