Люди, покрывающие тренера Сергея Тутмина, должны быть
изгнаны из спорта. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обещает
дойти до высших эшелонов власти – но добиться серьезного наказания для растлителя
несовершеннолетних.
Люди, покрывающие тренера Сергея Тутмина, должны быть
изгнаны из спорта. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обещает
дойти до высших эшелонов власти – но добиться серьезного наказания для "растлителя
несовершеннолетних".
Резцова собирается встретиться с министром спорта. Ему уже
докладывал о ситуации президент
Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Чемпионка считает, что
как раз они и договорились "спустить дело на тормозах".
"Нуждов сейчас пробивается в правление Союза
биатлонистов России, он подбивает туда клинья. Таких людей просто не должно
быть в российском спорте. Будем биться по всем каналам. Аня боится, и другие
девочки боятся, будут угрозы и давление на них", – заявила Резцова.
Чемпионка считает, что чиновники просто так не успокоятся -
но Анфиса не намерена останавливаться. Спортсменка планирует распространить
историю несовершеннолетней биатлонистки во всех СМИ и на федеральных телеканалах.
"Родители должны увидеть, где у них дети занимаются спортом и что там
происходит вообще. У нас биатлон достаточно популярный, один из ведущих видов
спорта, поэтому молодежь очень хочет заниматься биатлоном", – сказала
Резцова в эфире Она считает, что тренер должен понести наказание – иначе
подобные случаи будут повторяться.
Скандал разразился вокруг 17-летней биатлонистки Анны
Моисеевой и ее наставника. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам
со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области
Сергея Тутмина. По словам Анны, в сентябре 2017 года в Саранске тренер
предложил ей вступить в интимную связь. За это он якобы обещал девушке помощь в
спортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не надо, но домогательства с
его стороны продолжились. Биатлонистка сделала аудиозапись разговора с
Тутминым, кода он объяснял, почему она должна вступить с ним в близкие
отношения.
Как сообщалось, тренер Тутмин после встречи Анны Моисеевой с
президентом федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром
спорта Подмосковья Романом Терюшковым уволился по собственному желанию. Однако Резцова
намерена добиваться более серьезного наказания. Делом занялся Следственный
комитет.