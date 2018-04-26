Люди, покрывающие тренера Сергея Тутмина, должны быть изгнаны из спорта. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обещает дойти до высших эшелонов власти – но добиться серьезного наказания для растлителя несовершеннолетних.

Люди, покрывающие тренера Сергея Тутмина, должны бытьизгнаны из спорта. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обещаетдойти до высших эшелонов власти – но добиться серьезного наказания для "растлителянесовершеннолетних".Резцова собирается встретиться с министром спорта. Ему ужедокладывал о ситуации президентФедерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Чемпионка считает, чтокак раз они и договорились "спустить дело на тормозах"."Нуждов сейчас пробивается в правление Союзабиатлонистов России, он подбивает туда клинья. Таких людей просто не должнобыть в российском спорте. Будем биться по всем каналам. Аня боится, и другиедевочки боятся, будут угрозы и давление на них", – заявила Резцова.Чемпионка считает, что чиновники просто так не успокоятся -но Анфиса не намерена останавливаться. Спортсменка планирует распространитьисторию несовершеннолетней биатлонистки во всех СМИ и на федеральных телеканалах."Родители должны увидеть, где у них дети занимаются спортом и что тампроисходит вообще. У нас биатлон достаточно популярный, один из ведущих видовспорта, поэтому молодежь очень хочет заниматься биатлоном", – сказалаРезцова в эфире Она считает, что тренер должен понести наказание – иначеподобные случаи будут повторяться.Скандал разразился вокруг 17-летней биатлонистки АнныМоисеевой и ее наставника. Спортсменка заявила, что подверглась домогательствамсо стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской областиСергея Тутмина. По словам Анны, в сентябре 2017 года в Саранске тренерпредложил ей вступить в интимную связь. За это он якобы обещал девушке помощь вспортивной карьере. Моисеева ответила, что ей это не надо, но домогательства сего стороны продолжились. Биатлонистка сделала аудиозапись разговора сТутминым, кода он объяснял, почему она должна вступить с ним в близкиеотношения.Как сообщалось, тренер Тутмин после встречи Анны Моисеевой спрезидентом федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министромспорта Подмосковья Романом Терюшковым уволился по собственному желанию. Однако Резцованамерена добиваться более серьезного наказания. Делом занялся Следственныйкомитет.