Возле бара Приют бодливой козы в Якутске случился курьез. У заведения сцепились две женщины, которых долго не удавалось угомонить.

Возле бара "Приют бодливой козы" в Якутске случился курьез. У заведения сцепились две женщины, которых долго не удавалось угомонить.Участниц потасовки, которые, судя по всему, были под сильным воздействием спиртного, ничуть не смутили прохожие и автомобилисты. Одна из дам мертвой хваткой вцепилась в другую и не хотела отпускать.Дебоширок пытались разнять две девушки, однако задача оказалась им не по силам. Применялись ли к скандалисткам дисциплинарные меры, не сообщается, передает .