В индийском штате Уттар-Прадеш, произошло страшное ДТП. Поезд протаранил школьный автобус.

В индийском штатеУттар-Прадеш, произошло страшное ДТП. Поезд протаранил школьный автобус.Трагедия произошла в 50 километрах от города Горакхпур. В моментстолкновения водитель автобуса Tata Magic со школьниками попытался пересечьнерегулируемый железнодорожный переезд. Дети ехали изСивана в Горакхпур.В этот момент он столкнулся с поездом, который ехал на полномходу. В результате ДТП погибли 13 детей. Еще восемь ребят получили раненияразной степени тяжести, передает телеканал NDTV.По неподтвержденным данным, во время аварии водитель автобусаслушал музыку в наушниках. Он скончался на месте,сообщает издание The Times of India. Власти штата Уттар-Прадешараспорядились оказать помощь семьям погибших. Полиция расследует обстоятельстваслучившегося.Ранеев апреле в Индии произошла похожая трагедия. По меньшей мере 26 детей погиблипри падении автобуса в ущелье в штате Химачал-Прадеш на севере страны, передает агентство ANI.В автобусе находились учащиеся пятых и младших классов.