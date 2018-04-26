В индийском штате
Уттар-Прадеш, произошло страшное ДТП. Поезд протаранил школьный автобус.
В индийском штате
Уттар-Прадеш, произошло страшное ДТП. Поезд протаранил школьный автобус.
Трагедия произошла в 50 километрах от города Горакхпур. В момент
столкновения водитель автобуса Tata Magic со школьниками попытался пересечь
нерегулируемый железнодорожный переезд. Дети ехали из
Сивана в Горакхпур.
В этот момент он столкнулся с поездом, который ехал на полном
ходу. В результате ДТП погибли 13 детей. Еще восемь ребят получили ранения
разной степени тяжести, передает телеканал NDTV.
По неподтвержденным данным, во время аварии водитель автобуса
слушал музыку в наушниках. Он скончался на месте,
сообщает издание The Times of India. Власти штата Уттар-Прадеша
распорядились оказать помощь семьям погибших. Полиция расследует обстоятельства
случившегося.
Ранее
в апреле в Индии произошла похожая трагедия. По меньшей мере 26 детей погибли
при падении автобуса в ущелье в штате Химачал-Прадеш на севере страны, передает агентство ANI.
В автобусе находились учащиеся пятых и младших классов.