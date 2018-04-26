Родственники шведского диджея Тима Берглинга, известного под
псевдонимом Avicii, раскрыли истинную причину его смерти. Музыкант покончил с собой.
В его предсмертном письме сказано, что он не мог так продолжать.
Родственники шведского диджея Тима Берглинга, известного под
псевдонимом Avicii, раскрыли истинную причину его смерти. Музыкант покончил с собой.
В его предсмертном письме сказано, что он "не мог так продолжать".
Семья Берглинга объяснила журналистам поступок диджея. По
словам родственников, Тим был "искателем, хрупкой артистической душой,
ищущей ответы на экзистенциальные вопросы". А когда он перестал
гастролировать, то пытался обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и
заниматься музыкой.
"Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. И
я не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще один
концерт", – напоминает британское издание The Sun слова диджея из
посвященного ему документального фильма.
Тим Берглинг скончался 20 апреля в городе Маскат в Омане,
где он навещал друзей. Последние несколько лет музыкант имел проблемы с
алкоголем. После известия о его смерти предполагалось, что причиной стал
панкреатит – хотя ранее диджей заявлял, что бросил пить.
Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнования
выразили не только известные в стране музыканты и политики, но и шведский принц
Карл Филип и его супруга принцесса София, а также премьер-министр Швеции Стефан
Левен. Были у него поклонники и в России – полное скорби сообщение опубликовал
Филипп Киркоров.
Берглинг родился в 1989 году. Он прославился в 2010-м благодаря
синглам "My Feelings for You",
"Seek Bromance",
"Blessed" и
"Levels". По
данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых
высокооплачиваемых диджеев мира.