Родственники шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, раскрыли истинную причину его смерти. Музыкант покончил с собой. В его предсмертном письме сказано, что он не мог так продолжать.

Родственники шведского диджея Тима Берглинга, известного подпсевдонимом Avicii, раскрыли истинную причину его смерти. Музыкант покончил с собой.В его предсмертном письме сказано, что он "не мог так продолжать".Семья Берглинга объяснила журналистам поступок диджея. Пословам родственников, Тим был "искателем, хрупкой артистической душой,ищущей ответы на экзистенциальные вопросы". А когда он пересталгастролировать, то пытался обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым изаниматься музыкой."Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. Ия не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще одинконцерт", – напоминает британское издание The Sun слова диджея изпосвященного ему документального фильма.Тим Берглинг скончался 20 апреля в городе Маскат в Омане,где он навещал друзей. Последние несколько лет музыкант имел проблемы салкоголем. После известия о его смерти предполагалось, что причиной сталпанкреатит – хотя ранее диджей заявлял, что бросил пить.Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнованиявыразили не только известные в стране музыканты и политики, но и шведский принцКарл Филип и его супруга принцесса София, а также премьер-министр Швеции СтефанЛевен. Были у него поклонники и в России – полное скорби сообщение опубликовалФилипп Киркоров.Берглинг родился в 1989 году. Он прославился в 2010-м благодарясинглам "My Feelings for You","Seek Bromance","Blessed" и"Levels". Поданным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самыхвысокооплачиваемых диджеев мира.