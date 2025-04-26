Краденное они прятали в коляску.

В детских магазинах Владимира заметили двух подруг. Девушки казались просто мамами, которые выбирали товары для своих детей. С собой у них была люлька-коляска. Правда, после визита приятельниц из магазина пропала одежда на 100 тысяч рублей. Оказалось, что девушки — московские аферистки. Подробности — в материалеВместо ребенка в люльке — ворованные вещиЗлоумышленниц поймали во Владимирской области, до этого они обворовывали детские магазины на территории Чувашии. По уровню подготовки 37-летней ранее судимой женщины и 23-летней девушки стало понятно, что они промышляют кражами не первый день.Детская коляска, конечно, была для прикрытия. Злоумышленницы обклеили люльку специальным материалом, отражающим сигнал защитных датчиков. Благодаря смекалке аферистки могли без лишнего внимания выносить детские товары.«Находясь в отделе с детской одеждой, они выбирали товар, затем заходили в примерочную, где, как выяснилось, складывали вещи в пустую коляску», — уточнили в ГУ МВД по Владимирской области.После визита женщин администрация магазина пошла в полицию, оперативникам для установления личностей преступниц передали записи с камер наблюдения.Вещи отдали друзьямПолицейские нашли машину, на которой ездили москвички, вскоре подозреваемых задержали. В салоне авто правоохранители нашли те самые детские вещи, правда, большую часть товаров женщины успели продать.Дамы утверждали, что якобы отдали украденное друзьям, но правоохранители в эту версию не поверили. Они считают, что злоумышленницы воровали одежду исключительно для перепродажи.Теперь против москвичек возбудили уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Им грозит лишение свободы до пяти лет.