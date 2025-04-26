В области функционируют мусоросортировочные производства, но на некоторых из них находят значительные нарушения.

В области функционируют мусоросортировочные производства, но на некоторых из них находят значительные нарушения.Отсортировать всёВ 2024 году во Владимирской области на обработку уходило лишь 34% от всего объёма отходов. Сегодня в регионе действуют три мусоросортировочных комплекса – в Петушинском районе, во Владимире и в Муроме. Максимальное количество перерабатываемых отходов составляет 180 тысяч тонн.– В планах у нас строительство новых объектов, которые мы отразим в ближайшее время в территориальной схеме. Сейчас отрабатываем финансовую модель – как её будем реализовывать: с помощью инвесторов или инвестиционной программы, – уточнил министр природопользования и экологии Владимирской области Юрий Самодуров.Между тем к концу 2030 года согласно задаче, поставленной Президентом, отсортированы должны быть абсолютно все отходы, половина из них – захоронена и столько же – переработано.Новая жизнь вторсырьяВ настоящее время контейнеров для раздельного сбора мусора стало меньше, это признал сам министр. И дело тут в санитарных правилах: контейнеры должны находиться на специальных площадках, а раньше сетки часто стояли просто рядом. По словам Самодурова, сейчас охвачено максимальное количество мусорных площадок, которые готовы к установке дополнительных контейнеров.– Мы должны максимально увеличить охват раздельным сбором, поскольку он даёт качество вторсырья и процент отбора. То есть если отходы собираются раздельно, то «полезные фракции», которые были созданы, лучше подвергаются обработке, что может дать нам дополнительный процент отбора и уменьшение объёма отходов, отправляемых на захоронение, – объяснил он.Власти хотят, чтобы раздельный сбор мусора появился как можно в большем числе районов области. Главная проблема – нехватка мусоросортировочных производств.Нашли нарушенияПосле масштабного пожара, который произошёл в конце февраля этого года на станции сортировки мусора в Гусь-Хрустальном, прокуратура провела проверку на объек­те и нашла множественные нарушения.– Установлено, что в 2021 году земельный участок на ул. Севастопольской, 8 в г. Гусь-Хрустальном передан в аренду ООО «Эко-Транс», основным видом деятельности которого является обработка и утилизация отходов, – рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.На участке располагаются принадлежащие организации объекты недвижимости: склад, гараж, контора, ремонтно-ме­ха­ни­ческая мастерская и тёплая стоянка.Проверка показала, что объек­ты не были обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, также там отсутствовали утверждённые инструкции о мерах пожарной безопасности. Это, как показал недавний пожар на станции сор­тировки, значительно затрудняет тушение возгораний, вынуждая пожарных протягивать рукава на большие расстояния для забора воды.Прокурор возбудил административное дело против ООО «Эко-Транс» по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Организации назначен штраф в размере300 тыс. рублей.Кроме того, возбуждено дело по статье о несоблюдении са­ни­тар­но-эпиде­мио­ло­ги­ческих требований к обращению с отходами, предприятию грозит ещё один крупный штраф.Мнение экспертаМинистр природопользования и экологии Владимирской области Юрий Самодуров:– В многоквартирных домах за содержание контейнерной площадки, её состояние и состояние самих контейнеров отвечает ТСЖ или управляющая компания, причём вне зависимости от того, на чьей земле эта площадка находится. Региональный оператор берёт на себя ответственность за ТКО с момента их погрузки в мусоровоз.Если площадка загрязнена отходами вне контейнеров, то это зона ответственности УК, она же должна обеспечить подъезд спецтехники к бачкам.Что касается крупногабаритного мусора, его должен вывозить регоператор. График вывоза таких отходов немного отличается от графика вывоза ТКО в контейнере. В тёплое время года его должны убирать раз в неделю, зимой – раз в 10 дней.КстатиПрокуратура Селивановского района выявила три несанкцио­нированные свалки бытовых и строительных отходов неподалёку от деревни Новлянки, что могло повлечь загрязнение почвы.По результатам проверки прокурор обратился в Селивановский райсуд с требованием к администрации поселения убрать склад отходов. Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.