В области функционируют мусоросортировочные производства, но на некоторых из них находят значительные нарушения.
В области функционируют мусоросортировочные производства, но на некоторых из них находят значительные нарушения.
Отсортировать всё
В 2024 году во Владимирской области на обработку уходило лишь 34% от всего объёма отходов. Сегодня в регионе действуют три мусоросортировочных комплекса – в Петушинском районе, во Владимире и в Муроме. Максимальное количество перерабатываемых отходов составляет 180 тысяч тонн.
– В планах у нас строительство новых объектов, которые мы отразим в ближайшее время в территориальной схеме. Сейчас отрабатываем финансовую модель – как её будем реализовывать: с помощью инвесторов или инвестиционной программы, – уточнил министр природопользования и экологии Владимирской области Юрий Самодуров.
Между тем к концу 2030 года согласно задаче, поставленной Президентом, отсортированы должны быть абсолютно все отходы, половина из них – захоронена и столько же – переработано.
Новая жизнь вторсырья
В настоящее время контейнеров для раздельного сбора мусора стало меньше, это признал сам министр. И дело тут в санитарных правилах: контейнеры должны находиться на специальных площадках, а раньше сетки часто стояли просто рядом. По словам Самодурова, сейчас охвачено максимальное количество мусорных площадок, которые готовы к установке дополнительных контейнеров.
– Мы должны максимально увеличить охват раздельным сбором, поскольку он даёт качество вторсырья и процент отбора. То есть если отходы собираются раздельно, то «полезные фракции», которые были созданы, лучше подвергаются обработке, что может дать нам дополнительный процент отбора и уменьшение объёма отходов, отправляемых на захоронение, – объяснил он.
Власти хотят, чтобы раздельный сбор мусора появился как можно в большем числе районов области. Главная проблема – нехватка мусоросортировочных производств.
Нашли нарушения
После масштабного пожара, который произошёл в конце февраля этого года на станции сортировки мусора в Гусь-Хрустальном, прокуратура провела проверку на объекте и нашла множественные нарушения.
– Установлено, что в 2021 году земельный участок на ул. Севастопольской, 8 в г. Гусь-Хрустальном передан в аренду ООО «Эко-Транс», основным видом деятельности которого является обработка и утилизация отходов, – рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.
На участке располагаются принадлежащие организации объекты недвижимости: склад, гараж, контора, ремонтно-механическая мастерская и тёплая стоянка.
Проверка показала, что объекты не были обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, также там отсутствовали утверждённые инструкции о мерах пожарной безопасности. Это, как показал недавний пожар на станции сортировки, значительно затрудняет тушение возгораний, вынуждая пожарных протягивать рукава на большие расстояния для забора воды.
Прокурор возбудил административное дело против ООО «Эко-Транс» по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Организации назначен штраф в размере
300 тыс. рублей.
Кроме того, возбуждено дело по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами, предприятию грозит ещё один крупный штраф.
Мнение эксперта
Министр природопользования и экологии Владимирской области Юрий Самодуров:
– В многоквартирных домах за содержание контейнерной площадки, её состояние и состояние самих контейнеров отвечает ТСЖ или управляющая компания, причём вне зависимости от того, на чьей земле эта площадка находится. Региональный оператор берёт на себя ответственность за ТКО с момента их погрузки в мусоровоз.
Если площадка загрязнена отходами вне контейнеров, то это зона ответственности УК, она же должна обеспечить подъезд спецтехники к бачкам.
Что касается крупногабаритного мусора, его должен вывозить регоператор. График вывоза таких отходов немного отличается от графика вывоза ТКО в контейнере. В тёплое время года его должны убирать раз в неделю, зимой – раз в 10 дней.
Кстати
Прокуратура Селивановского района выявила три несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов неподалёку от деревни Новлянки, что могло повлечь загрязнение почвы.
По результатам проверки прокурор обратился в Селивановский райсуд с требованием к администрации поселения убрать склад отходов. Устранение нарушений находится под контролем надзорного ведомства.