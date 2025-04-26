Режим ЧС отменен в почти во всех населенных пунктах Киржачского района, в которых ранее был введен. Речь о поселках Мирный, Першино, деревнях Храпки, Грибаново, Дубки (включая почтовое

Режим ЧС отменен в почти во всех населенных пунктах Киржачского района, в которых ранее был введен. Речь о поселках Мирный, Першино, деревнях Храпки, Грибаново, Дубки (включая почтовое отделение Дубки), Дворищи, Илейкино, участке Мележи, а также СНТ «Звездный» и «Лужки». Об этом сообщила администрация района. С 17:00 25 апреля в вышеперечисленных пунктах не действуют ограничения, связанные