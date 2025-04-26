Фейки о Дне поля во Владимирской области начали появляться в сообществах социальных сетей. На это обратили внимание в пресс-службе правительства области. День поля в регионе действительно

Фейки о Дне поля во Владимирской области начали появляться в сообществах социальных сетей. На это обратили внимание в пресс-службе правительства области. День поля в регионе действительно будут отмечать, но 20 июня, а не с 3 по 5 июля, как сообщили авторы поста. Точная дата стала известна только сегодня, 26 апреля. В этом году праздник пройдет