Общественникам рассказали о том, как должны преобразиться сады после благоустройства.
Общественники и чиновники обсудили второй этап благоустройства садов возле здания правительства региона и ДТЮ.
Напомним, часть жителей Владимира выступила против этого процесса, опасаясь, что город лишится излюбленной зелёной зоны. Кроме того, часть владимирцев считает, что вместо садов здесь могут вырасти многоэтажки.
В мэрии заверили: дома тут точно не построят, а вот место облагородят и сделают из него зону отдыха для горожан.
Многолетние планы
История будущих садов началась ещё в военные годы. Участок с плодородной почвой возле Лыбеди во время Великой Отечественной отдали владимирским заводам, чтобы выращивать там овощи для рабочих.
После войны землю поделили на участки и превратили в коллективные сады для предприятий. В таком состоянии они просуществовали до 70-х годов, пока дачников не переселили, чтобы на этом месте организовать Детский парк при Дворце пионеров (нынешнем ДТЮ). Там хотели соорудить целый комплекс для молодёжи – от волейбольных и баскетбольных площадок до лодочной станции и аттракционов. Однако грандиозным планам не суждено было сбыться: во время перестройки стройку заморозили.
Уже в новое время – начиная с 2009 года – здесь едва не появился торгово-развлекательный центр. Но тогда жители смогли отстоять зелёный оазис. Несколько лет назад о благоустройстве парка снова вспомнили и даже разработали соответствующий проект.
Второй этап
Год назад стартовал первый этап обновления, во время которого началось строительство дороги от Октябрьского проспекта к улице Пушкарской – в дальнейшем она свяжет Лыбедскую магистраль с улицей Ново-Ямской и станет альтернативой проспекту Ленина.
На втором этапе планируют укрепить берега и благоустроить пруды. Специалисты сделали неутешительный вывод: если не укрепить склон со стороны улицы Мира, то со временем грунт просто сползёт к прудам. Сколько продлится процесс – несколько лет или тысячелетий, предсказать невозможно.
Для того чтобы это предотвратить, там планируют установить шпунтовую стенку.
Что касается самих прудов, их площадь существенно увеличится. Как уточнил начальник управления строительства и архитектуры Игорь Соловьёв, верхний пруд станет больше более чем в три раза, средний – ровно в три, а нижний – много меньше.
Кроме того, заилившиеся водоёмы расчистят и в пойме возведут водопропускные сооружения, которые будут контролировать уровень воды во время разливов. Кстати, воду в прудах хотят сделать проточной и для этого приоткрыть часть устья Лыбеди.
Лестницу обещают не трогать и оставить её на прежнем месте, так же как и родник. От ключа гуляющие смогут попасть в любую часть парка или подняться к дороге.
Согласно плану, на берегах прудов поставят террасы, по которым можно будет подойти к воде. На верхнем водоёме появится лодочная станция, а вдоль прудов – прогулочные дорожки.
Сухие и больные?
А вот растительность в старых садах вызывает множество вопросов. Практически все деревья оказались сухими или больными. Под вырубку пойдут и те стволы, которые, по мнению общественников, можно было бы и оставить: при детальном обследовании даже они оказались полумёртвыми.
Расстаться придётся и с бальзамическими тополями возле родника, поскольку эти деревья являются сильнейшим аллергеном.
То есть фактически все деревья пойдут под топор, а на то, чтобы вырастить новые, уйдут годы.
Что касается краснокнижных обитателей садов – колокольчиков широколистных и грибов-головачей, они поменяют своё место жительства на парк «Дружба».