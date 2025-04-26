Общественникам рассказали о том, как должны преобразиться сады после благоустройства.

Общественники и чиновники обсудили второй этап благоустройства садов возле здания правительства региона и ДТЮ.Напомним, часть жителей Владимира выступила против этого процесса, опасаясь, что город лишится излюбленной зелёной зоны. Кроме того, часть владимирцев считает, что вместо садов здесь могут вырасти многоэтажки.В мэрии заверили: дома тут точно не построят, а вот место облагородят и сделают из него зону отдыха для горожан.Многолетние планыИстория будущих садов началась ещё в военные годы. Участок с плодородной поч­вой возле Лыбеди во время Великой Отечественной отдали владимирским заводам, чтобы выращивать там овощи для рабочих.После войны землю поделили на участки и превратили в коллективные сады для предприятий. В таком состоянии они просуществовали до 70-х годов, пока дачников не переселили, чтобы на этом месте организовать Детский парк при Дворце пионеров (нынешнем ДТЮ). Там хотели соорудить целый комплекс для молодёжи – от волейбольных и баскетбольных площадок до лодочной станции и аттракционов. Однако грандиозным планам не суждено было сбыться: во время перестройки стройку заморозили.Уже в новое время – начиная с 2009 года – здесь едва не появился торгово-раз­вле­ка­тель­ный центр. Но тогда жители смогли отстоять зелёный оазис. Несколько лет назад о благоустройстве парка снова вспомнили и даже разработали соответствующий проект.Второй этапГод назад стартовал первый этап обновления, во время которого началось строительство дороги от Октябрьского проспекта к улице Пушкарской – в дальнейшем она свяжет Лыбедскую магистраль с улицей Ново-Ямской и станет альтернативой проспекту Ленина.На втором этапе планируют укрепить берега и благо­устроить пруды. Специалисты сделали неутешительный вывод: если не укрепить склон со стороны улицы Мира, то со временем грунт просто сползёт к прудам. Сколько продлится процесс – несколько лет или тысячелетий, предсказать невозможно.Для того чтобы это предотвратить, там планируют установить шпунтовую стенку.Что касается самих прудов, их площадь существенно увеличится. Как уточнил начальник управления строительства и архитектуры Игорь Соловьёв, верхний пруд станет больше более чем в три раза, средний – ровно в три, а нижний – много меньше.Кроме того, заилившиеся водоёмы расчистят и в пойме возведут водопропускные сооружения, которые будут контролировать уровень воды во время разливов. Кстати, воду в прудах хотят сделать проточной и для этого приоткрыть часть устья Лыбеди.Лестницу обещают не трогать и оставить её на прежнем месте, так же как и родник. От ключа гуляющие смогут попасть в любую часть парка или подняться к дороге.Согласно плану, на берегах прудов поставят террасы, по которым можно будет подойти к воде. На верхнем водоёме появится лодочная станция, а вдоль прудов – прогулочные дорожки.Сухие и больные?А вот растительность в старых садах вызывает множество вопросов. Практически все деревья оказались сухими или больными. Под вырубку пойдут и те стволы, которые, по мнению общественников, можно было бы и оставить: при детальном обследовании даже они оказались полумёртвыми.Расстаться придётся и с бальзамическими тополями возле родника, поскольку эти деревья являются сильнейшим аллергеном.То есть фактически все деревья пойдут под топор, а на то, чтобы вырастить новые, уйдут годы.Что касается краснокнижных обитателей садов – ко­локольчиков широколистных и грибов-головачей, они поменяют своё место жительства на парк «Дружба».