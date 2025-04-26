Утка с утятами взволновали сотрудников машиностроительного завода «Точмаш». Утром 24 апреля люди заметили пернатую семью у проезжей части. Испуганные утята прятались под машинами,

Утка с утятами взволновали сотрудников машиностроительного завода «Точмаш». Утром 24 апреля люди заметили пернатую семью у проезжей части. Испуганные утята прятались под машинами, подвергая опасности и себя, и водителей. На место выехали госохотинспекторы. С помощью работников «Точмаша», специалисты поймали маму-утку и всех ее пушистых малышей. А потом отвезли семейство в безопасное место в пойму речи