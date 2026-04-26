Атака БПЛА случилась 26 апреля.

В ночь на 26 апреля на территории Владимирской области вновь объявляли режим беспилотной опасности. По данным Министерства обороны России, в регионе с 20 часов 25 апреля до 7 часов 26 апреля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены БПЛА.В это время 203 украинских беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря. В Вологодской области это на одном из предприятий.Трагедия из-за атаки БПЛА случилась 7 апреля. Вражеский беспилотник самолетного типа по мирному жилому дому в селе Андреевское в Александровском районе, навсегда перечеркнув историю одной большой и счастливой семьи.