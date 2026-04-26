В субботу, 25 апреля, в микрорайоне Лесной полностью выгорело здание бывшего придорожного кафе. Видео с места пожара появилось в соцсетях. На кадрах видно, что огонь охватил строение целиком. В региональном МЧС сообщили, что горело неэксплуатируемое здание, пожар ликвидирован. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания пока не называют.