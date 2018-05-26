11 человек пострадали в крупной аварии в Дагестане. У населенного пункта Джалган, что в Дербентском районе, столкнулись десятка и маршрутная Газель.

11 человек пострадали в крупной аварии в Дагестане. У населенного пункта Джалган, что в Дербентском районе, столкнулись "десятка" и "Газель".Водитель легковой машины не уступил дорогу маршрутке, они столкнулись, микроавтобус опрокинулся в кювет. Все пострадавшие доставлены в больницы. По словам врачей, все травмы — легкие. Обстоятельства аварии изучают сотрудники автоинспекции, передает "Россия 24".