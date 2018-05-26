27 мая, состоится праздничное открытие набережной Chalet River Club, где уже с 3 июня по 8 июля 2018 года, при поддержке группы компаний РОТА, пройдет Международный Музыкальный Фестиваль Chalet River Fest.

В это воскресенье, 27 мая, состоится праздничное открытие набережной Chalet River Club, где уже с 3 июня по 8 июля 2018 года, при поддержке группы компаний РОТА, пройдет Международный Музыкальный Фестиваль Chalet River Fest, сообщает Национальная служба новостей.В рамках Фестиваля на сцене сойдутся профессиональные музыканты и звезды громких вокальных телепроектов Голос, Голос-дети, Точь-в-точь, Победитель, Главная сцена и Новая волна.В честь открытия на летней сцене набережной Chalet River Club 27 мая пройдет один из самых незабываемых концертов в этом сезоне - День рождения культового международного проекта JAZZPORT.Свои главные хиты, а также новые произведения исполнят: Мариам и Армен Мерабовы, Катерина Балыкбаева, Таис Урумидис, Этери Бериашвили, Нодар Ревия, Маргарита Позоян, Богдан Вандышев, ASTA, Миша Житов, Аделина Моисеева, группа N.A.O.M.I, Иделия Мухаметзянова, Артур Бэст, SUZANNA, Дима Нарсия, LIIA, София Ацбеха-Нега, Лианна Ароян, Илья Киреев, Ольга Синяева, Лиза Пурис, Верико Тухашвили, NORIS, Семен Величко, София Мяукина, РОМЧИ, Олика Громова, LILIT, Асет Самраилова, Эдвард Хачарян, Music Hayk, Никита Лелявин, Алла Головизнина и многие другие.Зона отдыха на набережной Chalet River Club будет открыта для гостей до конца сентября этого года.