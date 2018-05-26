Премьер-министр Японии Синдзо Абэ присутствовал на церемонии вручения олимпийской чемпионке Пхенчхана по фигурному катанию Алине Загитовой щенка породы акита-ину по имени Масару, которая прошла в субботу в московской гостинице Метрополь. Его попросили обнять щенка.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ присутствовал на церемонии вручения олимпийской чемпионке Пхенчхана по фигурному катанию Алине Загитовой щенка породы акита-ину по имени Масару, которая прошла в субботу в московской гостинице "Метрополь".Щенка Загитовой вручил Эндо Такаси, глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. Прежде чем передать его будущей хозяйке, Такаси попросил Абэ обнять собаку. "Я искренне надеюсь на то, что Масару сможет стать символом дружбы для будущего укрепления отношений между нашими странами", – сказал представитель Японии.Как сообщает ТАСС, Масару оказалась ласковым щенком – она облизала каждого, кто подержал ее на руках, а потом начала играть с новым красным поводком.В Москве у 16-летней Алины Загитовой уже живут кошка и две шиншиллы.