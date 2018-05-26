Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В Шереметьеве премьера встретил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран на саммите сделают акцент укрепление торгово-экономических связей. Не оставят вниманием Путин и Абэ и возможность заключения мирного договора между странами.Россия настаивает на признании Японией итогов Второй мировой войны, в частности, принадлежности Курильских островов Российской Федерации.Как рассказал Ушаков, поддержанию "широкого всестороннего развития взаимодействия между двумя странами" может послужить совместная хозяйственная деятельность на Курилах. Япония уже участвует в российских газовых проектах на Дальнем Востоке.Премьер Абэ с четверга вместе с российским лидером участвовал в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Япония имеет на нем статус страны — официального гостя. Японский премьер заявил, что его страна намерена стать катализатором экономических преобразований в России. В качестве примера успешного сотрудничества Абэ привел бальнеологический комплекс "Хонока", строящийся в Южно-Сахалинске. "Уверен, у проекта хорошее будущее — японский бизнес не стал бы участвовать в нем без твердой уверенности, что все осуществимо", — сказал Абэ.