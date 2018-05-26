Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова поделилась с журналистами первыми впечатлениями от общения с подаренной ей собакой японской породы акита-ину. Щенка по кличке Масару вручили фигуристке в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова поделилась с журналистами первыми впечатлениями от общения с подаренной ей собакой японской породы акита-ину. Щенка по кличке Масару вручили фигуристке в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Загитова еще в феврале попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести собаку акита-ину, фотографию которой она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к олимпийским соревнованиям 2018 года. Администрация префектуры и Общество защиты собак акита-ину отреагировали на это и предложили спортсменке щенка в подарок. И вот трехмесячная собачка-девочка вручена Алине в Москве.Девушка сказала про свою новую подругу: "Она очень тяжелая, но прикольная и очень-очень пушистая, — цитирует спортсменку РИА Новости. – Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать, чтобы она оставалась всегда такой красивой, ухоженной, чистой".Отвечая на вопрос, будет ли она водить Масару на каток, Алина пошутила: "Конечно и, может быть, поставлю ее на коньки". Журналистов из Страны Восходящего солнца интересовало, сохранит ли хозяйка имя собаки Масару и где будет жить щенок. "Я буду держать ее дома и имя менять не собираюсь. Думаю, что Масару будет в хорошем состоянии. Пусть в Японии не волнуются", — ответила чемпионка.