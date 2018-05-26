Владимир Путин поставил серьезные национальные ориентиры – к 2024 году стройотрасль в России должна выйти на 120 миллионов квадратных метров жилой площади, 5 миллионов семей должны быть обеспечены жильем. Это амбициозная задача, заявил в интервью России 24 вице-премьер Виталий Мутко.

Он напомнил, что в СССР вводили в среднем около 73 миллионов квадратных метров в год. Самый лучший показатель за последние годы – 84 миллиона квадратов в 2015-м. Показатели первого квартала текущего года свидетельствуют о небольшом росте жилищного строительства, отметил Мутко.Президент также поставил задачу сделать жилье доступным для обычной российской семьи, качественным и не построить его в пустом поле, как это происходит в некоторых регионах. Параллельно с граждан должны быть сняты все риски, связанные с вложением денег в строительство, и переложить их на профессиональных игроков на рынке. Это стартовые условия, подчеркнул вице-премьер.К октябрю будет готов национальный проектный план, который будет содержать "очень много вопросов"."Потенциально отрасль могла бы с этим справиться, но здесь сегодня очень много проблем – техническое регулирование, нормы, СНИПы, вопросы, связанные с производством стройматериалов, с подготовкой кадров. Это вопросы, связанные с подготовкой территорий, ввод в оборот неэффективно использованных территорий и вопросы, связанные с подключением энергосистем и комфортной средой. Работы очень много, и ее нужно сделать в короткие сроки", - отметил Мутко.Вице-премьер отметил, что на рынке жилья России есть "определенный задел" – порядка 118 миллионов квадратных метров, которые находятся в строительстве. Задача властей – не остановить "то, что строится", и параллельно вести серьезную работу в рамках реализации национального проекта.Что касается ипотечного кредитования и его доступности, вице-премьер напомнил, что за последнее время ставки снизились, что дало приток денег в отрасль. "Все большее количество семей могут позволить себе взять ипотеку", - подчеркнул он.К концу прошлого года ставка по ипотеке опустилась ниже 10%, и потенциал к дальнейшему снижению ставки есть.Кроме того, у правительства есть инструменты снижения ипотечной ставки. Речь идет о субсидировании ипотеки для семей с детьми, для которых кредиты будут выдаваться под 6% годовых. При этом в ряде регионов местные власти делают ставку еще ниже, отметил Мутко. Льготы по ипотеке могут получить молодые семьи, работники бюджетной сферы."Мы рассчитываем, что ставка по ипотеке будет двигаться в сторону снижения", - сказал Мутко, добавив, что это станет серьезным драйвером развития рынка жилья.