Приморье. Бухта Лазурная, поселок Новосысоевка, гора Лысая и поселок Веселый. В этих местах американцы разыскивают пропавших без вести в годы войны летчиков ВВС США.

Приморье. Бухта Лазурная, поселок Новосысоевка, гора Лысая и поселок Веселый. В этих местах американцы разыскивают пропавших без вести в годы войны летчиков ВВС США. В этой сложной и кропотливой работе им помогают наши участники поисковых отрядов и всячески содействует Министерство обороны России.В зону поиска изначально хотели добираться на вертолете. Но в непролазной чаще негде приземлиться, вот и приходится прорубать в тайге дорогу для мощного "Урала".В грузовике — американская поисковая бригада. Десять военных историков и археологов готовы объехать все Приморье, чтобы найти места крушения самолетов ВВС США во время Второй мировой войны и затем Корейской. В провожатых — приморские поисковики. Американцы провели с ними не один вечер над.картой — отмечали возможные места авиакатастроф. Движемся к одному из них. Поднимаемся на гору Лысая.Четыре часа по тайге на проходимом грузовике и еще около полукилометра вверх по отвесной сопке, чтобы добраться до места крушения. Вот стойка шасси, чуть дальше — обломок крыла. Поисковикам это место знакомо давно, но определить историю самолета до сих пор не удавалось.Но все же нет — это не американский Douglas. Вероятнее всего, его советская версия, военно-транспортный Ли-2. Самое верное доказательство — маркировка. Щеточкой археологи бережно расчищают серийные номера на деталях. Сомнений нет — выбито кириллицей."Скорее всего, сложные метеоусловия, зацепил кромкой крыла склон и по диагонали разложился по склону. По свидетельствам очевидцев, это было лето 1953 года", — рассказал Сергей Балкин, боец поискового объединения "Авиапоиск".Кто был в самолете и куда, с какой целью направлялся, — это уже вопросы для приморского "Авиапоиска". Американская экспедиция движется дальше, ее главная цель — найти сбитый во время Корейской войны бомбардировщик.В 1951 году американский разведывательный самолет P-2 Neptune вторгся в воздушное пространство Советского Союза. Нарушителя сбила пара истребителей Ла-11. Военная драма разыгралась как раз над Приморьем. И самолет, согласно официальным документам, рухнул в Японское море."Самолет использовался в разведывательных целях, в частности, для определения мест нахождения радаров советской системы ПВО. Мы предполагаем, что члены этого экипажа могли оказаться здесь. Мы установили всех членов семей погибших летчиков и собрали образцы их ДНК", — отметил Крис Форбс, сотрудник Управления по поиску военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США.Останки самолета найти никак не удается, так, может, членов экипажа перестанут считать пропавшими без вести? Поэтому на следующий день экспедиция направляется в другой район Приморского края, на сельское кладбище в Новосысоевке.Много лет назад один из деревенских жителей поделился воспоминаниями. В те же годы, что и случилось крушение, в госпиталь неподалеку якобы попал американский летчик. И это — важная зацепка для американских поисковиков. Может, и похоронен здесь же?В поисках поможет георадар. Электромагнитные волны «прощупают» почву, и станет ясно, есть ли что-то в земле. Но прежде надо как следует поработать граблями и мачете. Место, координаты которого определили с помощью навигатора, давно заросло травой и кустарниками. А прибор сработает только на ровной поверхности."Основываясь на исторической информации, мы ищем пустоты или могилы, расположение которых отличается от остальных", — рассказал Брайан Хэнкс, профессор Питтсбургского университета, заведующий кафедрой антропологии.Американцы уже приезжали в Приморье на поиски Neptune еще в 90-х. Но тогда взяли ложный след и приняли за разбившийся бомбардировщик останки самолета Catalina. В 1945-м он в тумане врезался в сопку близ Владивостока. Место крушения прежде уже вдоль и поперек исследовали приморские поисковики. Они и установили здесь памятную табличку с фамилиями членов экипажа. Но отряд из США в этот раз повторно прочесывает местность: самолет все же американский. Вдруг удастся обнаружить что-то новое…"Летающие лодки" поставляли из США по ленд-лизу в годы Второй мировой. Советские летчики принимали самолеты-амфибии в городе Элизабет-Сити, это штат Северная Каролина. И как раз там уже наши поисковики собираются поработать в октябре с ответным визитом — от российского Министерства обороны."У нас никаких проблем в сотрудничестве нет. Мы понимаем, что это гуманитарная задача, и думаем, что этот пример у нас переймут и другие участники отношений с США", — подчеркнул Андрей Таранов, заместитель начальника Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.Американская экспедиция завершила поиски в Приморье и возвращается домой. Ее ждут с новостями родственники пропавших без вести летчиков. Весь материал, собранный за две недели, скрупулезно проверят в лабораториях и архивах. И уже после этого подведут итоги. А затем снова настанет время отправляться в путь — Neptune продолжат искать на Камчатке.