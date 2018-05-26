Грандиозный двухчасовой тактический эпизод Авиамикс открыл летную программу всероссийского конкурса Авиадартс-2018 в Рязанской области. По сообщению Минобороны России, в Авиамиксе задействовали 58 образцов современных и перспективных авиационных комплексов, включая пару самолетов Су-57.

Грандиозный двухчасовой тактический эпизод "Авиамикс" открыл летную программу всероссийского конкурса "Авиадартс-2018" в Рязанской области. По сообщению Минобороны России, в "Авиамиксе" задействовали 58 образцов современных и перспективных авиационных комплексов, включая пару истребителей Су-57.Всего во время "Авиамикса" летчики применили более 10 тонн авиационных средств поражения. Были показаны возможности применения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения при различных маневрах с высот от 50 до 1000 метров, передает РИА Новости.Каждый год в "Авиамикс" вносятся изменения, делается акцент на боевое применение, одиночный и групповой пилотаж, розыгрыш эпизодов взаимодействия с подразделениями специального назначения, рассказал журналистам командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Юдин.По его словам, в ходе "Авиадартса" на полигоне Дубровичи проходит акция "Служба по контракту — твой выбор!" Все желающие могут ближе познакомиться со службой в армии, посетить мобильные агитационные пункты и получить консультации.