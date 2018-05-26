Дмитрий Маликов снял своего новорожденного сына в клипе. Так певец ответил на многочисленные просьбы поклонников показать малыша.

Дмитрий Маликов снял своего новорожденного сына в клипе. Так певец ответил на многочисленные просьбы поклонников показать малыша.Видео на песню "Последний романтик" размещено в Сети. По сюжету, во время интервью журналистка спрашивает, когда же музыкант покажет своего сына, в ответ Маликов закатывает глаза и потирает рукой лоб, давая понять, что ему не нравится вопрос.На этом интервью заканчивается, а певец отправляется в пешую прогулку по городу. Виды столицы перемежаются влюбленными парочками. В конце артист доходит до своего дома, где его встречает жена. Маликов берет на руки своего малыша и ложится с ним на кровать.Как писали Dni.Ru, информация о том, что у Дмитрия Маликова родился второй ребенок, появилась 24 января. Сына популярному артисту и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в Санкт-Петербурге. Мальчику дали необычно имя – Марк.