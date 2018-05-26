На перекрестке мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем

На перекрестке мотоцикл столкнулся с легковым автомобилемВидео столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Василевского опубликовано в сообществе «Автопартнер Иваново | ДТП ДПС ПДД» в социальной сети.На кадрах видно, что легковой автомобиль на перекрестке поворачивал налево. В это время в него врезался мотоцикл, который двигался прямом направлении. В результате мотоциклист перелетел через капот автомобиля.«Дама на автомобиле при повороте налево не убедилась в отсутствии помехи», — написал очевидец.В результате ДТП никто не погиб.