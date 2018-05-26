Автобус, трактор и пивная автоцистерна столкнулись в Уганде, погибли 48 человек, в том числе 16 детей. Инцидент произошел ночью в районе Кирьяндонго.

Автобус, трактор и пивная автоцистерна столкнулись в Уганде, погибли 48 человек, в том числе 16 детей. Об этом сообщили в отделении Красного креста в стране. Инцидент произошел ночью в районе Кирьяндонго, передает РИА Новости.