Автобус, трактор и пивная автоцистерна столкнулись в Уганде, погибли 48 человек, в том числе 16 детей. Инцидент произошел ночью в районе Кирьяндонго.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-05-2018-dtp-s-avtobusom-pivovozom-i-traktorom-pogibli-16-detej-i-32-vzroslyx.html" target="_blank">ДТП с автобусом, пивовозом и трактором: погибли 16 детей и 32 взрослых</a> - Автобус, трактор и пивная автоцистерна столкнулись в Уганде, погибли 48 человек, в том числе 16 детей. Инцидент произошел ночью в районе Кирьяндонго.
[url=http://33live.ru/novosti/26-05-2018-dtp-s-avtobusom-pivovozom-i-traktorom-pogibli-16-detej-i-32-vzroslyx.html]ДТП с автобусом, пивовозом и трактором: погибли 16 детей и 32 взрослых[/url] - Автобус, трактор и пивная автоцистерна столкнулись в Уганде, погибли 48 человек, в том числе 16 детей. Инцидент произошел ночью в районе Кирьяндонго.