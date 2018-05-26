Служба контроля здоровья животных и растений США будет наблюдать за дубом, который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, по меньшей мере два года.
Служба контроля здоровья животных и растений США будет наблюдать за дубом, который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, по меньшей мере два года.
Специалисты объяснили необходимость карантина трудностями в обнаружении болезнетворных организмов, гораздо более мелких, нежели насекомые.
Макрон привез с собой два саженца. После торжественной церемонии у президентской резиденции первый дуб выкопали. Сейчас оба дерева помещены на фитосанитарный карантинный контроль, пишет ТАСС.
В жестких санитарных нормах США не нашлось места для исключения даже ради президентского дерева. Разумеется, американские специалисты провели "тщательный осмотр" дуба и не нашли никаких проблем.