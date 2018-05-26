Служба контроля здоровья животных и растений США будет наблюдать за дубом, который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, по меньшей мере два года.

Служба контроля здоровья животных и растений США будет наблюдать за дубом, который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, по меньшей мере два года.Специалисты объяснили необходимость карантина трудностями в обнаружении болезнетворных организмов, гораздо более мелких, нежели насекомые.Макрон привез с собой два саженца. После торжественной церемонии у президентской резиденции первый дуб выкопали. Сейчас оба дерева помещены на фитосанитарный карантинный контроль, пишет ТАСС.В жестких санитарных нормах США не нашлось места для исключения даже ради президентского дерева. Разумеется, американские специалисты провели "тщательный осмотр" дуба и не нашли никаких проблем.