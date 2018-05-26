Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде двум гражданам РФ, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси.

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде двум гражданам РФ, которые прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. "Иностранцы оказались представителями СМИ", — заявили в МВД Украины.Как указано на странице украинских пограничников в соцсети Facebook, одного из журналистов не пустили на территорию Украины за незаконное посещение Крыма, пишет РИА Новости.В Киев на финал футбольной Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" приехали 18 тысяч болельщиков.