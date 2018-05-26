В Петербурге Вести в субботу поговорили с Вероникой Скворцовой, которой, конечно, много что надо продолжить делать на посту министра здравоохранения.

В Петербурге "Вести в субботу" поговорили с Вероникой Скворцовой, которой, конечно, много что надо продолжить делать на посту министра здравоохранения.- Вероника Игоревна, все так или иначе вертится вокруг новых майских указов. Если их почитать, то они по вашу душу в значительной степени. И задачи-то поставлены просто огромные! Как к ним приступать?- Фактически мы не приступаем, а продолжаем делать то, что мы делали. За три года мы увеличили продолжительность жизни в стране на два года. За последний год у мужчин — более чем на год. Мы уже знаем, как это делать. Это, безусловно, комплексная работа, не одного министерства, а всего российского гражданского общества и всего правительства, потому что это и популяционные меры общественного здоровья, и формирование здорового образа жизни. Это и совершенствующийся скрининг факторов риска и ранних стадий заболеваний — с возможностью фактически "тюнинга", быстрой поправки ситуации. Это и выстраивание эффективной национальной системы здравоохранения.- Есть задача увеличить рождаемость, а причем тут государство?- Участие Минздрава возможно в двух направлениях. Первое — это более эффективная работа по снижению числа абортов. Здесь наша эффективность повысилась за последние годы, мы уменьшаем число абортов на 8-10% в год. И существенно больше по немедицинским показаниям, по желанию женщины. И второе направление — это развитие репродуктивных современных инновационных технологий, возможности криосодержания половых клеток и криопереноса эмбриона и генетического тестирования.- А это все еще элитная вещь в России или становится доступной по всей стране? Раньше это стоило немалых денег в элитных клиниках.- Сейчас это делается бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. В год у нас прошли через циклы эко более 65 тысяч женщин с определенными проблемами. Это бесплатно. Очередей фактически нет. Каждый, кому это требуется, может получить высококачественную помощь. Хотелось бы отметить, что по уровню эффективности мы — мировые лидеры.- Откуда вы возьмете новых сотрудников первичного звена?- За пять лет мы увеличили число врачей в первичном звене на 38 тысяч, сократив дефицит, о котором я год назад докладывала президенту. Как мы решаем эту проблему? У нас несколько механизмов. Мы перешли на новые стандарты образовательные и на аккредитацию — допуск к профессиональной деятельности, которая позволяет нам уже выпускников выпускать на определенные должности в первичное звено. В прошлом году мы получили 6 тысяч молодых специалистов, которые пришли работать участковыми врачами, терапевтами, и педиатрами. Программа "Земский врач" . И с этого года "Земский фельдшер". Это позволило почти 30 тысяч молодых специалистов привести в первичное звено. Это и села, и поселки городского типа, и рабочие поселки, а с этого года и малые города с населением менее 50 тысяч. Целевая подготовка. Уже более 50% всех студентов вузов знают, на какое рабочее место они придут.- Я прерву ваши плавные рассуждения таким соображением. Вот у вас теперь первый заместитель председателя правительства, он же министр финансов, а в Министерстве финансов, как известно, лишних денег не бывает. А вы уверены, что будут деньги на все то, что вы перечисляете?- Мы очень хорошо обосновываем наши потребности, которые уже получили согласование Министерства финансов и всего финансово-экономического блока.- Вы сами-то готовы опять тянуть это ярмо?- Я буду стараться сделать все самое лучшее для того, чтобы достичь тех важных целей, которое поставил президент перед российским здравоохранением.