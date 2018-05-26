Новый тренер Арсенала Унаи Эмери собирается пригласить в команду испанского вратаря Серхио Рико. Эмери хорошо знаком с возможностями Рико по совместной работе в Севилье.

Новый тренер "Арсенала" Унаи Эмери собирается пригласить в команду испанского вратаря Серхио Рико. Эмери хорошо знаком с возможностями Рико по совместной работе в "Севилье".Унаи Эмери дал понять, что не рассчитывает на Петра Чеха, как на основного вратаря "Арсенала". 36-летний Чех провел прошлый сезон не лучшим образом. По мнению, нового тренера вратарская позиция нуждается в усилении.Новым стражем ворот лондонского клуба может стать 24-летний Серхио Рико из "Севильи". Правда, прошлый сезон также был не самым удачным в биографии испанца. В 40 матчах Рико пропустил 59 мячей.