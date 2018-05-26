В Киеве в субботу вечером пройдёт финал Лиги чемпионов. Встретятся английский Ливерпуль и мадридский Реал.

В Киеве в субботу вечером пройдёт финал Лиги чемпионов. Встретятся английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Киевские власти вывели на улицы 10 тысяч полицейских — поскольку в преддверии матча уже произошло несколько инцидентов. Так, в четверг фанатов "Ливерпуля" избили в одном из ресторанов. Несколько стычек произошли в субботу утром."Все против нас — мы против всех" — надпись на майке фаната киевского ЦСКА, задержанного в центре украинской столицы сразу после нападения на болельщиков английского "Ливерпуля". Аргумент в свою защиту у задержанного украинского ультрас железобетонный: никого не бил, сам стал жертвой нападения."Давайте так, давайте так. Посмотрим по камерам, если кто-то из нас там кого-то бил — вы нас задерживаете, если никто из нас не бил — вы нас отпускаете", — говорит Олег Павлов в ролике на Youtube.Момент нападения хулиганов в балаклавах, в результате которого травмы различной степени тяжести получили с десяток английских болельщиков, зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ход шло всё, что попало под руку: столы, стулья, бутылки… Уже позже один из пострадавших англичан признался: не ожидал подобного от тех, кто так громко заявляет о своей европейской принадлежности: "Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение. Я приехал сюда вовсе не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально 4 часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно".О нападении на своих болельщиков тут же закричала и английская пресса, по традиции вновь узрев в случившимся российский след, мол, хулиганами вполне могли оказаться русские фанаты. Однако, за уши притянутая версия тут же подверглась критике в интернете. Замять ситуацию попытался и замминистра МВД Украины Зорян Шкиряк, заявив, что ничего страшного и не случилось: "Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего экстраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде".Так-то оно так, говорят эксперты, фанатские разборки — дело не редкое. Но вот только украинские ультрас — это уже не имеющие отношения к футбольным делам откровенные отморозки.Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков пояснил: "После 2014 года на Украине воцарился правовой беспредел. Мы видели, как эти фанаты проводили кровавую бойню в Одессе, и сейчас эти люди имеют фактически карт-бланш на проведении любых действий. Власть им потворствует. Они просто их боятся…".Между тем, в своем официальном Instagram украинские ультрас уже празднуют победу, анонсируя параллельно и другие свои акции: "Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе Олимпийского. Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев). Пара акционеров задержаны мусорами".В украинском МВД пообещали: финал Лиги чемпионов пройдет без сучка и задоринки. Охранять порядок в беспорядочном сегодня Киеве будут более 10 тысяч полицейских. Вопрос только в том, хватит ли у них сил справиться с уступающими им числом украинскими ультрас?