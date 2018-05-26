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<a href="http://33live.ru/novosti/26-05-2018-formula-1-ferstappen-razbil-svoyu-mashinu-v-monako.html" target="_blank">Формула-1. Ферстаппен разбил свою машину в Монако</a> - Во время третьей серии свободных заездов перед формулическим Гран-при Монако голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен попал в аварию и значительно повредил свой болид. Участие гонщика в квалификации очередного этапа чемпионата мира под вопросом.